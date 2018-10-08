«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-08T12:48:47+03:00

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Жителю Подмосковья грозит до 8 лет тюрьмы за арсенал оружия, который хранился у него дома. Мужчина занимался тем, что искал оружие времен ВОВ.

Полицейские нашли оружие при обыске жилья мужчины. Оружие было спрятано не только в доме, но и в сарае во дворе.

Владелец жилья признался, что занимался поиском оружия со времен войны. Раскопки он вел на территории заброшенного пионерского лагеря. А некоторые из винтовок времен Великой Отечественной войны достались ему в наследство от отца

По закону хранить такое оружие дома запрещено, за это грозит уголовная ответственность.

«Черный копатель» был задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал о полудетективная история, разыгравшаяся в Брянской области и длившаяся почти два года, закончилась всеобщим хеппи-эндом, в которой довольны остались практически все участвовавшие стороны. Началась же она с того, что некий «черный копатель» разрыл где-то под Брянском уникальный клад из 182 предметов III века нашей эры. То есть находка пролежала в земле 18 столетий!