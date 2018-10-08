В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-08T14:55:52+03:00

Это больше, чем в прошлом году

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Департамент здравоохранения Москвы подвел промежуточные итоги кампании по вакцинации от гриппа. По данным на первую неделю октября, количество горожан, сделавших прививки в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации у станций метро, МЦК, железнодорожных станций, в центрах госуслуг «Мои документы» и в торговых центрах, уже превысило 3 миллиона человек.

- Это на 1,2 миллиона человек больше, чем год назад, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Из всех совершеннолетних москвичей, прошедших вакцинацию, почти каждый 10 сделал прививку в мобильных пунктах вакцинации. В этом году такие пункты открыты у 34 станций метро, МЦК и ж/д станций, в 70 центрах госуслуг «Мои документы» и в 9 торговых центрах.

В департаменте здравоохранения напомнили, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными среди инфекционных заболеваний. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп может приводить к крайне опасным осложнениям. Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация, которая защищает от заболевания 80 - 90% детей и взрослых, а полученный иммунитет сохраняется в течение года.

Полный список адресов пунктов вакцинации - на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы. С вопросами по вакцинации можно обратиться по телефону: +7 (495) 318-00-11 (круглосуточно).

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