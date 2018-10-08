Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-08T14:57:25+03:00

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С начала 2018 года жители Московской области записались на прием ко врачу через интернет более семи миллионов раз. Этот показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом рассказал глава областного Минздрава Дмитрий Матвеев.

По словам министра, развитие информационных технологий значительно упрощает оказание многих услуг. Например, теперь жителям региона не обязательно обращаться в регистратуру, и даже не нужно приходить в саму поликлинику, чтобы записаться к нужному специалисту. Запись ко врачу осуществляется удаленно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Только в январе–сентябре этого года жители вызвали на дом врача через интернет почти 960 тысяч раз. Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались около 2,9 миллиона раз, также более 1,9 миллиона раз пациенты записались к специалисту через единый кол-центр», — приводит слова Матвеева телеканал «360».