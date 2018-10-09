На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-09T12:59:16+03:00

Работы планируется завершить к началу сезона в 2019 году

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В Москве началась реставрация двух крупнейших фонтанов «Дружба народов» и «Каменных цветок»,которые расположены на ВДНХ. Работы планируется закончить к открытию следующего сезона в 2019 году.

В ходе реставрации планируется обновить облицовку и позолоту, а также отремонтировать инженерное оборудование. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«До настоящего времени их ремонт осуществлялся фрагментарно, носил противоаварийный характер либо был направлен на поддержание их внешнего облика. Комплексной научной реставрации фонтанов не проводилось в течение последних 64 лет. Часть работ по возвращению объектам исторического облика выполнят в реставрационных мастерских», – приводит слова эксперта РИАМО.

Емельянов добавил, что основной целью работ на ВДНХ является восстановление забытых или утраченных элементов, а также сохранение уникального архитектурного облика выставочного центра, пишет ФАН.