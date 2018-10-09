С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-09T13:53:53+03:00

В Подмосковье с начала года родились более 57 тысяч младенцев Фото: Из архива "КП"

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Согласно данным Росстата, с января по август 2018 года в Московской области появились на свет более 57 тысяч новорожденных. По \этому показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе страны. Об этом рассказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Чиновник добавил, что за указанный период времени показатель рождаемости в Московской области составил 11,5 на каждую тысячу человек. Он отметил, что положительная динамика в регионе поддерживается благодаря качественной медицинской помощи, которая оказывается женщинам на всех этапах подготовки к рождению детей.

«В Московской области уже год успешно работает пять новых крупных областных центров материнства и детства, где врачи оказывают высокотехнологичную помощь как роженицам, так и детям даже в самых сложных ситуациях», — цитирует Матвеева телеканал «360».

Всего на сегодняшний день в регионе работает пятьдесят родовспомогательных учреждений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».