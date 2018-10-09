Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье

9 Окт. 22:12 2018-10-09T22:12:46+03:00

Местные жители рассказывают, что в банде шестеро детей, старшему из которых 13 лет, а младшему около четырех

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В подмосковной Балашихе недавно ограбили магазин канцелярских товаров на улице Свердлова. Украли школьный рюкзак и канцелярские принадлежности. Преступниками оказалась целая банда.

Полицейские установили, что в магазин забрались местные дети. Несмотря на возраст дети организовали целую банду и периодически грабят то один, то другой магазин. Жители уже окрестили детвору «малолетней ОПГ».

Продавцы из продуктовых магазинов рассказывают, что детвора работает слажено. Пока двое отвлекают охранников, остальные прячут продукты по карманам или под одежду.

Разбойничают около шести детей, мальчики и девочки. Старшим по 8-13 лет, а совсем маленьким едва больше трех лет, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал о малолетней банде из Сибири. Судебный процесс, который завершился в Новосибирской области, можно было бы назвать «детским»: служители Фемиды разбирались с малолетками. Но приговор им вынесли за очень даже взрослое преступление - организацию массовых беспорядков. То есть отвечать подросткам пришлось по той же статье, что нависла над участниками «Болотного дела».