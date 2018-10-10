Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-10T12:57:49+03:00

Спецоперация попала на видео. Полицейские задержали двух человек [видео]

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В подмосковной Коломне полицейские взяли штурмом квартиру грабителей. Спецоперация попала на видео.

Адрес места жительства преступников установили оперативники, на задержание прибыла целая спецгруппа. Вооруженные полицейские в бронежилетах ворвались в помещение и скрутили двух преступников.

Эту пару ловили несколько месяцев. На их счету два разбойных нападения. Первый потерпевший был в деревне Колодкино Рузского района. Мужчины напали на свою жертву с ножом и отобрали у него деньги, телефон и планшет. Избитого и ограбленного пострадавшего они бросили на улице, помогли мужчине случайные прохожие.

Вскоре деятельность разбойников пополнилась еще одним эпизодом. На этот раз добыча была солиднее: два телефона, деньги и автомобиль. Общая стоимость украденного миллион рублей.

Грабители напали на мужчину возле села Ильинское в Красногорском районе Подмосковья. Угрожали все тем же ножом, пишет сайт «Дни.ру».

Рядом с квартирой нашли припаркованную машину. Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.