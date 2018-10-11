Московские школьники смогут делать домашние задания онлайн

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-11T13:20:45+03:00

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В скором времени ученики столичных школ смогут выполнять домашние задания в режиме онлайн. Это станет возможным благодаря проекту «Московская электронная школа» (МЭШ). Учителя в свою очередь здесь же смогут проверять выполненные задания и оставлять замечания, а также прикладывать медиафайлы и документы для учеников.

В настоящее время эта система проходит тестирование. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

"В "Московскои электроннои школе" появилась удобная функция, сеи час ее тестируют. Ученики смогут выполнять домашние задания в системе МЭШ, а учителя там же проверять и делиться медиаматериалами. Надеюсь, это сильно сэкономит время и учеников, и учителеи !" – приводит сообщение мэра сетевое издание m24.ru.

Напомним, до конца 2018 года в рамках проекта МЭШ все московские школы будут оснащены современным необходимым оборудованием, передает ФАН.