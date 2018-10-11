2018-10-11T13:20:45+03:00
Москва

Московские школьники смогут делать домашние задания онлайн

Новая функция «Московской электронной школы» проходит тестирование
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Московские школьники смогу делать уроки в режиме онлайнМосковские школьники смогу делать уроки в режиме онлайнФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В скором времени ученики столичных школ смогут выполнять домашние задания в режиме онлайн. Это станет возможным благодаря проекту «Московская электронная школа» (МЭШ). Учителя в свою очередь здесь же смогут проверять выполненные задания и оставлять замечания, а также прикладывать медиафайлы и документы для учеников.

В настоящее время эта система проходит тестирование. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

"В "Московскои электроннои школе" появилась удобная функция, сеи час ее тестируют. Ученики смогут выполнять домашние задания в системе МЭШ, а учителя там же проверять и делиться медиаматериалами. Надеюсь, это сильно сэкономит время и учеников, и учителеи !" – приводит сообщение мэра сетевое издание m24.ru.

Напомним, до конца 2018 года в рамках проекта МЭШ все московские школы будут оснащены современным необходимым оборудованием, передает ФАН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Интерактивную «Карту Москвы» высоко оценили на Expo Real-2018
В Москве грузовик насмерть сбил пенсионерку
Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе
Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября
Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи