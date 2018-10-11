На северо-западе Москвы откроется новый спортивный комплекс

11 Окт. 21:39 2018-10-11T21:39:55+03:00

Занятия и тренировки начнутся здесь уже в следующем году

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В 2019 году в Северо-Западном округе столицы на улице Барышиха, дом 35 откроется спортивный комплекс.

- Здание оснастят первым для Москвы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Главной задачей спорткомплекса станет популяризация занятий детей такими видами спорта, как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование. Тренировать будущее поколение спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы в будущем ребята показывали самые высокие результаты. В основание спорткомплекса была заложена капсула с письмом для будущих спортивных поколений.

Сейчас строители завершают фасадные работы и остекление здания, кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Одновременно началась поставка оборудования и благоустройство вокруг здания. В трехэтажном комплексе разместятся раздевалки, тренерские, инвентарные комнаты для тренировок по зимним лыжным видам спорта. Здесь также появятся игровой зал для практических занятий и соревнований по гандболу, а также занятий теннисом, мини-футболом, волейболом, бадминтоном, общефизической подготовкой с детьми, занятий со взрослыми, тренажерный зал.

Фишкой спорткомплекса станет подземный тренировочный тир (биатлон) размерами не менее 24 на 60 метров для пулевой стрельбы из спортивного длинноствольного огнестрельного малокалиберного оружия с нарезным стволом, а также спортивного пневматического оружия. Здесь откроют четыре стрелковые галереи (по 2 стрелковых места каждая) 50 метров в длину.

Для инвалидов в комплексе поставят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели. Около здания можно будет проводить спортивно-тренировочные занятия по лыжным видам спорта, а также летние тренировки.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресной инвестиционной программе города в 2018 году запланировано строительство 14 спортивных сооружений, в том числе 3 футбольных поля, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), 3 ВМХ-велодрома, 5 спортивных комплексов, плавательный бассейн", - добавил Андрей Бочкарев.

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