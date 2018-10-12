В центре столицы отреставрируют посольство Индии

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-12T11:22:14+03:00

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Усадьбу Латышевых - Бахрушиных - Бардыгиных, в которой с 1952 года находится посольство Индии в России, ждет масштабная реставрация. Департамент культурного наследия Москвы согласовал проект предстоящих работ в особняке на Воронцовом поле. Здание в стиле модерн возвели в начале XIX века. Светильники на аттиках и ограде обвиты скульптурами змей, из-за чего особняк называют домом беседующих змей. В разное время над его перестройкой работали архитекторы Александр Иванов, Карл Гиппиус и Иван Барютин. "Восстановительные работы затронут фасады и кровлю, - рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - На фасаде восстановят декоративную отделку начала XX века, отреставрируют штукатурный слой, керамическую облицовку стен и все декоративные элементы. А по исторической фотографии 1930 года воссоздадут металлическое завершение шатра на кровле и фигурный парапет на главном фасаде". Некоторые детали особняка характерны для стиля ар-нуво - картуши (украшения, на которых изображен герб, эмблема или надпись), маскароны (скульптурное украшение здания в форме головы человека или животного анфас), облицовка стен гладкой керамической плиткой, пышная лепнина. "Всего в столице 113 посольских особняков - объектов культурного наследия. Все они представляют собой ярчайшие примеры работ лучших архитекторов и формируют неповторимый облик Москвы. В Дни исторического и культурного наследия, когда открываются двери самых знаковых и красивых зданий нашего города, экскурсии именно в эти здания - по сути на территорию иностранных государств - самые популярные у горожан. Уникальные памятники требуют особого ухода и бережного отношения. К примеру, сейчас идут полномасштабные реставрационные работы в одном из красивейших зданий Москвы - особняке Анны Кекушевой на Остоженке, а также в особняке Ивана Миндовского на Поварской улице. Совсем скоро начнется реставрация дома Бройдо - Бурдакова в Денежном переулке. Уже согласован проект реставрации этого прекрасного французского дворца в миниатюре", - добавил Алексей Емельянов. Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".