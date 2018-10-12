2018-10-12T12:36:11+03:00
Общество

Певицу Yaxana, устроившая танцы на МКАД, оштрафована

Полицейские выписали ей протокол за нарушение правил дорожного движения
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments11
Певицу Yaxana оштрафовали за нарушение ПДД. ФОТО: соцсети героя публикацииПевицу Yaxana оштрафовали за нарушение ПДД. ФОТО: соцсети героя публикации
Изменить размер текста:

В столичном МВД подтвердили, что певица Оксана Яковлева, она же Yaxana, оштрафована за езду не по правилам. Девушке выписали штраф сразу за два нарушения. Она ехала без водительского удостоверения и была не пристегнута.

Ее иномарку сотрудники ДТП остановили 11 октября. При проверке документов оказалось, что у автоледи нет с собой документов.

- За рулем автомобиля была девушка, которая танцевала на МКАД. У 29-летней жительницы Московской области не оказалось при себе водительских прав. Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 12.29 КоАП РФ „Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения“», — сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Девушка не только ехала без прав, но и была не пристегнута, сообщает телеканал «360». Теперь ей придется заплатить штраф.

А вот будет ли она оштрафована за танцы на МКАД, пока не ясно.

Три девушки перегородили дорогу, чтобы снять клип. Пока они танцевали, на втором километре дороги сотня водителей толпилась в пробке. Позже выяснилось, что певица- супруга Щелковского депутата, муж обещал наказать девушку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве пройдет акция по профилактике рака груди
В Подмосковье водитель сбил подростка и скрылся
У «Дом-2» отберут еще одно здание
В центре столицы отреставрируют посольство Индии
В жилых домах Москвы заменили 13 тысяч лифтов
На северо-западе Москвы откроется новый спортивный комплекс
Интерактивную «Карту Москвы» высоко оценили на Expo Real-2018
В Москве грузовик насмерть сбил пенсионерку
Московские школьники смогут делать домашние задания онлайн
Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе
Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября
Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи