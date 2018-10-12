Певицу Yaxana, устроившая танцы на МКАД, оштрафована

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-12T12:36:11+03:00

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В столичном МВД подтвердили, что певица Оксана Яковлева, она же Yaxana, оштрафована за езду не по правилам. Девушке выписали штраф сразу за два нарушения. Она ехала без водительского удостоверения и была не пристегнута.

Ее иномарку сотрудники ДТП остановили 11 октября. При проверке документов оказалось, что у автоледи нет с собой документов.

- За рулем автомобиля была девушка, которая танцевала на МКАД. У 29-летней жительницы Московской области не оказалось при себе водительских прав. Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 12.29 КоАП РФ „Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения“», — сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Девушка не только ехала без прав, но и была не пристегнута, сообщает телеканал «360». Теперь ей придется заплатить штраф.

А вот будет ли она оштрафована за танцы на МКАД, пока не ясно.

Три девушки перегородили дорогу, чтобы снять клип. Пока они танцевали, на втором километре дороги сотня водителей толпилась в пробке. Позже выяснилось, что певица- супруга Щелковского депутата, муж обещал наказать девушку.