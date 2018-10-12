В Москве пройдет акция по профилактике рака груди

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-12T17:14:21+03:00

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С 15 по 31 октября жительницы столицы смогут пройти обследование молочных желез и получить консультацию врача онколога-маммолога. Бесплатная приурочена к Международному дню борьбы против рака молочной железы. В ней участвуют более 100 медцентров и поликлиник Департамента здравоохранения Москвы.

Во время акции состоятся открытые диагностические дни в городских поликлиниках и дни открытых дверей в онкологических диспансерах столицы. Женщин и девушек приглашают на обследования молочных желез и консультации врачей-онкологов.

- Рак молочной железы - самая распространенная форма онкологических заболеваний у женщин, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - При этом ранняя диагностика болезни позволяет вылечить ее в 98 процентах случаев. Всего 40 минут на приеме у маммолога помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

По его словам, Департамент здравоохранения Москвы постоянно проводит акции для раннего выявления онкологических болезней. К примеру, в сентябре завершилась масштабная программа «Я выбираю здоровое будущее!». В районных поликлиниках москвичи могли бесплатно сдать анализ на выявление рака предстательной железы и предрасположенность к раку молочной железы и яичников. За два с половиной месяца кампании участие в ней приняли 118 тысяч человек.

Как сообщил главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков, 13 и 20 октября с 9.00 до 15.00 консультации врачей-специалистов пройдут в МКНЦ и его филиалах. На приём можно попасть по предварительной записи - (495) 419-02-99, в будни с 10.00 до 18.00. В эти же дни в 10.00 и 13.00 в конференц-зале филиала МКНЦ «Маммологический центр (Клиника женского здоровья)» в Верхнем Предтеченском переулке, дом 8 будут работать Школы женского здоровья.

Акция борьбы с раком молочной железы проводится Департаментом здравоохранения Москвы ежегодно в октябре.

Полный список поликлиник, центров диагностики и онкологических диспансеров, участвующих в акции, - на сайте Департамента здравоохранения Москвы – www.mosgorzdrav.ru.