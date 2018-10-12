Почти в 3 тысячах домов Москвы отремонтировали крыши

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-12T20:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

По региональной программе капитального ремонта в Москве с июля 2015 года, то есть с начала работ, отремонтировали крыши почти в 3 тысячах домов.

- Капитальный ремонт крыш подразумевает полную замену кровельного покрытия, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. - При ремонте крыши демонтируют все старое покрытие, после чего укладывают новую кровлю. Все работы выполняют в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Кроме самого покрытия ремонтируют стыки плит покрытия, стропильную систему, водостоки, а также места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Одновременно на крышах меняют ограждения.

Во время комплексного ремонта скатных металлических крыш утепляют чердачные перекрытия. Такие работы требуются для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства. Это позволяет повысить энергоэффективность здания в целом и улучшить эксплуатацию кровли. Для теплоизоляции используют минераловатные плиты. При ремонте скатных металлических кровель меняют, если необходимо, обрешетки и частично или полностью стропила и мауэрлат (специальный деревянный "пояс" по периметру здания под крышей), пропитывают огнебиозащитными составами все деревянные конструкции, меняют люки и выходы на чердак и кровлю.

Напомним, сейчас в региональную программу капитального ремонта жилых домов попали 27 749 домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров. В планах - ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы обновляет все основные системы и элементы домов.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".