2018-10-15T13:35:36+03:00
Происшествия

Серийных автоугонщиков задержали в Подмосковье

Мужчины причастны к четырем кражам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала серийных автоугонщиковПолиция задержала серийных автоугонщиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция задержала серийных угонщиков автомобилей в подмосковных Химках. Преступниками оказались мужчины в возрасте от двадцати семи лет до тридцати одного года. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного МВД России.

Сообщается, что злоумышленники угнали машину, которая была припаркована у дома на проспекте Мельникова, перевезли ее в гараж, где поменяли номер.

Позже выяснилось, что воры причастны еще к трем аналогичным преступлениям, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время все четверо угонщиков арестованы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, по которому каждому из них грозит до десяти лет тюремного заключения.

Сотрулдникам полиции уже удалось обнаружить все похищенные автомобили. Сотрудники спецслужб перегнали краденые машины на особую стоянку, откуда их смогут забрать законные владельцы.

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