В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев

16 Окт. 14:13 2018-10-16T14:14:21+03:00

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В столичном парке в пойме реки Битца в рамках комплексного благоустройства высадили 210 деревьев, среди которых есть сосна, пихта, лиственница и красный клен, Озеленение на территории парка продолжится также в октябре-ноябре текущего года.

Предполагается, что новые насаждения будут сочетаться с уже имеющими растениями, и при этом помогут разнообразить пейзажный рельеф парка.

Предполагается, что сосны и пихты будут радовать своей зеленью москвичей и зимой. А вот красный клен поможет внести красок в палитру парка, пишет ФАН.

«В конце октября – начале ноября в парке дополнительно высадят еще более 200 деревьев и порядка 1 тысячи кустарников. Существующие деревья разбавят красным дубом, черемухой, яблонями, кленами и красивой повислой березой. Среди кустарников будут барбарис, гортензия, дерен, ирга и спирея», - приводит сообщение пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы РИАМО.

Отмечается, что все растения, которые появятся в парке, адаптированы под наши климатические условия.