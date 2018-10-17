Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде
Полицейские и волонтеры из подмосковного Щелково уже три дня сбиваются с ног, пытаясь найти родителей или родственников 1,5 -годовалого мальчика, который был оставлен в подъезде.
Ребенка нашли в доме № 7 на улице Комарова. По «горячим следам» отыскать дом малыша не удалось.
С 14 октября продолжаются поиски родителей ребенка. Рассматриваются все версии, в том числе то, что мама и папа могли стать жертвами преступления. Пока возбуждено уголовное дело по факту о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
1,5 годовалый малыш был найден в Щелково
Приметы ребенка: около полутора лет, рост 98 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Малыш среднего телосложения. Одет в голубую курточку с капюшоном, серые джинсы, красные ботинки и голубую шапку.
Психологи отмечают, что ребенок, скорее всего, рос в благополучной семье. Он не отстает в развитии, активно играет, разбрасывает игрушки, как и все дети в его возрасте.
Мальчик контактный, улыбается взрослым, которые с ним общаются.
Если вы располагаете какой-либо информацией о малыше и его близких, просим сообщить в МУ МВД России «Щелковское» по телефонам: 8-496-566-97-03, 8-496-566-93-57.