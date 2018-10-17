Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-17T12:55:31+03:00

В Щелково следователи возбудили уголовное дело после того, как в подъезде одного из жилых домов нашли маленького мальчика. Родители ребенка до сих пор не установлены

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Полицейские и волонтеры из подмосковного Щелково уже три дня сбиваются с ног, пытаясь найти родителей или родственников 1,5 -годовалого мальчика, который был оставлен в подъезде.

Ребенка нашли в доме № 7 на улице Комарова. По «горячим следам» отыскать дом малыша не удалось.

С 14 октября продолжаются поиски родителей ребенка. Рассматриваются все версии, в том числе то, что мама и папа могли стать жертвами преступления. Пока возбуждено уголовное дело по факту о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

1,5 годовалый малыш был найден в Щелково

Приметы ребенка: около полутора лет, рост 98 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Малыш среднего телосложения. Одет в голубую курточку с капюшоном, серые джинсы, красные ботинки и голубую шапку.

Психологи отмечают, что ребенок, скорее всего, рос в благополучной семье. Он не отстает в развитии, активно играет, разбрасывает игрушки, как и все дети в его возрасте.

Мальчик контактный, улыбается взрослым, которые с ним общаются.

Если вы располагаете какой-либо информацией о малыше и его близких, просим сообщить в МУ МВД России «Щелковское» по телефонам: 8-496-566-97-03, 8-496-566-93-57.