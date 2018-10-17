2018-10-17T12:55:31+03:00
Происшествия

Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде

В Щелково следователи возбудили уголовное дело после того, как в подъезде одного из жилых домов нашли маленького мальчика. Родители ребенка до сих пор не установлены
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Полицейские и волонтеры ищут родителей ребенкаПолицейские и волонтеры ищут родителей ребенкаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полицейские и волонтеры из подмосковного Щелково уже три дня сбиваются с ног, пытаясь найти родителей или родственников 1,5 -годовалого мальчика, который был оставлен в подъезде.

Ребенка нашли в доме № 7 на улице Комарова. По «горячим следам» отыскать дом малыша не удалось.

С 14 октября продолжаются поиски родителей ребенка. Рассматриваются все версии, в том числе то, что мама и папа могли стать жертвами преступления. Пока возбуждено уголовное дело по факту о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

1,5 годовалый малыш был найден в Щелково

1,5 годовалый малыш был найден в Щелково

Приметы ребенка: около полутора лет, рост 98 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Малыш среднего телосложения. Одет в голубую курточку с капюшоном, серые джинсы, красные ботинки и голубую шапку.

Психологи отмечают, что ребенок, скорее всего, рос в благополучной семье. Он не отстает в развитии, активно играет, разбрасывает игрушки, как и все дети в его возрасте.

Мальчик контактный, улыбается взрослым, которые с ним общаются.

Если вы располагаете какой-либо информацией о малыше и его близких, просим сообщить в МУ МВД России «Щелковское» по телефонам: 8-496-566-97-03, 8-496-566-93-57.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»
На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации
Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов
Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро
Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае
В столице стали строить больше жилья
В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев
До конца года в столичном метро запустят еще 23 поезда «Москва»
Адвокат рассказал подробности бракоразводного процесса футболиста «Спартака» Глушакова
В парке в пойме реки Битца приступили к высадке деревьев
Трамвай задавил мужчину в Москве
В Москве пройдут бесплатные показы мультфильмов
В пересадочном узле «Ховрино» завершается строительство транспортной «связки»
В столице осталось разобрать 33 пятиэтажки первой «волны» сноса
Серийных автоугонщиков задержали в Подмосковье
На Горьковском направлении МЖД открылась станция «Карачарово»
В столице упростилось подключение к электро-, газо-, тепло- и водосетям
Почти в 3 тысячах домов Москвы отремонтировали крыши
На станции метро "Столбово" началась отделка платформы
В Москве пройдет акция по профилактике рака груди
В Подмосковье водитель сбил подростка и скрылся
У «Дом-2» отберут еще одно здание
Певица Yaxana, устроившая танцы на МКАД, оштрафована
В центре столицы отреставрируют посольство Индии
В жилых домах Москвы заменили 13 тысяч лифтов
На северо-западе Москвы откроется новый спортивный комплекс
Интерактивную «Карту Москвы» высоко оценили на Expo Real-2018