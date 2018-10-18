В ноябрьские праздники изменится расписание московских электричек

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-18T13:47:59+03:00

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График движения электричек в ноябрьские праздники изменится. Так, 3 и 4 ноября пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, а 5 ноября по расписанию воскресенья. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В организации добавили, что в будни электрички следуют не равномерно, а учитывая утренний и вечерний часы пик, а вот в выходные интервалы становятся равномернее.

«В будни поезда следуют чаще в утренние и вечерние часы пик, чтобы пассажиры смогли быстро добраться до места работы или учебы, а потом вернуться домой. А в выходные дни график движения более равномерный: например, нет плановых технологических окон, как в будни. Расписание формируется так, чтобы каждая поездка была комфортной», — приводит сообщение ведомства РИАМО.

Напомним, поскольку в этом году День народного единства попал на выходной, отдыхать, с учетом переноса, россияне будут сразу три дня — 3, 4 и 5 ноября, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.