Несколько улиц в Москве перекроют для съемок фильма
Несколько улиц столицы в это воскресенье, 22 октября, окажутся закрытыми для движения. Дело в том, что на этих участках будут снимать фильм, а чтобы автомобилисты не мешали съемочному процессу, движение было решено ограничить.
Все перекрытия согласованы с городскими властями, так что автолюбителям не остается ничего, как выбираться альтернативные маршруты.
Движение будет ограничено на улице Хамовнический Вал у дома №5 и Новолужнецком проезде в районе Хамовники в центре Москвы. Знак стоп появится в 00:00 и будет актуален до 11:00 22октября. Движение будет полностью перекрыто по двум крайним полосам, остальные будут доступны для движения.
А с 10:00 до 15:00 движение транспорта по крайней правой полосе будет перекрыто в районе дома №40, строение 2 на улице Хамовнический Вал.
С 14:00 до 19:30 ограничения будут на крайней левой полосе по Лужнецкой набережной у дома №15А на Новолужнецком проезде, сообщает сайт «Дни.ру».