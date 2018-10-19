Несколько улиц в Москве перекроют для съемок фильма

19 Окт. 21:43 2018-10-19T21:43:34+03:00

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Несколько улиц столицы в это воскресенье, 22 октября, окажутся закрытыми для движения. Дело в том, что на этих участках будут снимать фильм, а чтобы автомобилисты не мешали съемочному процессу, движение было решено ограничить.

Все перекрытия согласованы с городскими властями, так что автолюбителям не остается ничего, как выбираться альтернативные маршруты.

Движение будет ограничено на улице Хамовнический Вал у дома №5 и Новолужнецком проезде в районе Хамовники в центре Москвы. Знак стоп появится в 00:00 и будет актуален до 11:00 22октября. Движение будет полностью перекрыто по двум крайним полосам, остальные будут доступны для движения.

А с 10:00 до 15:00 движение транспорта по крайней правой полосе будет перекрыто в районе дома №40, строение 2 на улице Хамовнический Вал.

С 14:00 до 19:30 ограничения будут на крайней левой полосе по Лужнецкой набережной у дома №15А на Новолужнецком проезде, сообщает сайт «Дни.ру».