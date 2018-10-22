Проректора Бауманки подозревают в хищении 500 млн рублей

22 Окт. 17:14 2018-10-22T17:15:52+03:00

По версии следствия, сотрудник не исполнил госконтракт на 500 миллионов рублей

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Проректора МГТУ имени Баумана Евгения Старожука могут обвинить в крупном хищении. Его подозревают в неисполнении госконтракта на сумму в 500 миллионов рублей.

Разбирательство началось после того, как компания-конкурент, которая проиграла тендер, написала заявление в прокуратуру. Основная претензия, которая была указана - цена контракта на создание сплава сильно завышена, а само изобретение не представляет никакой научной ценности.

«Интересный факт: сама компания-конкурент за изобретение предлагала цену гораздо более высокую, чем в результате была заявлена МГТУ имени Баумана», - рассказывает телеканалу «360» адвокат Сурен Аванесян, защищающий проректора МГТУ.

В результате всех передряг и разбирательств сроки исполнения контракта прошли. В Университете создано «патентное изобретение, есть все необходимые документы», уверяет юрист.

По его мнению, обвинение «абсурдно и основано на вымышленных фактах»

От работы проректора решили не отстранять. Суд счет возможным оставить его в занимаемой должности пока ведется следствие.

Если же вина в хищении будет оказана, то Старожуку грозит до десяти лет тюрьмы.