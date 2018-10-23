Аттракционы парка «Зарядье» посетили более 350 тысяч человек

23 Окт. 13:25 2018-10-23T13:25:48+03:00

Аттракционы парка «Зарядье» за год посетили более 350 тыс. человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За первый год работы аттракционы парка «Зарядье» посетили более 350 тысяч москвичей и гостей города. Аттракцион «Полет» с 9 сентября 2017 года по 9 сентября 2018 года посетили 264,5 тысячи человек, а аттракцион «Машина времени» – 85,7 тысячи. Об этом рассказали в пресс-службе столичного парка.

Отметим, что аттракцион «Полет» переставляет собой необычный кинозал с 13-метровым полусферическим экраном. Помимо монитора здесь установлены генераторы дыма, запаха и ветра. Благодаря этому в зале создается более реалистичная обстановка передающая атмосферу мест. Здесь посетители могут увидеть захватывающие виды Москвы, полюбоваться современной и исторической архитектурой, а также заповедными зонами, пишет РИАМО.

Мультимедийное шоу «Машина времени» знакомит гостей с историей города. Спецэффекты, масштабная панорама, зал с интерактивным полом и круговой экран высотой пять метров помогают почувствовать себя участниками важнейших для России исторических событий, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, парк «Зарядье» был открыт 9 сентября 2017 года. Он стал первым за последние 70 лет парком, открытым в исторической части города.