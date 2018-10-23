2018-10-23T16:49:24+03:00
Москва

За парковку в Москве можно будет не платить 4 и 5 ноября

Водители смогут сэкономить на стоянке из-за длинных праздников
Светлана ВОЛКОВА
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По случаю Дня народного единства платные парковки по всей столице станут бесплатными.По случаю Дня народного единства платные парковки по всей столице станут бесплатными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два дня, 4 и 5 ноября, по случаю Дня народного единства платные парковки по всей столице станут бесплатными. Напомним, по традиции за стоянку в Москве можно не раскошеливаться по воскресеньям. Но в этом году из-за переноса выходного дня в ноябрьские праздники водители смогут сэкономить на парковке два дня подряд.

Обратите внимание! В субботу, 3 ноября, за стоянку машины придется заплатить как в обычные субботы. А в понедельник, 5 ноября, в платной зоне можно оставлять авто свободно, поскольку он объявлен выходным в связи с государственным праздником. При этом городские плоскостные парковки со шлагбаумами 4 и 5 ноября будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Теперь ближайшие парковочные каникулы ждут московских водителей в новогодние праздники - с 30 декабря по 8 января.

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