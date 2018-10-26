На Ленинградском проспекте построят паркинг с теннисными кортами на крыше

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-26T11:46:41+03:00

В здании также откроются залы для игры в мини-футбол

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Многофункциональный трехэтажный паркинг на 100 машино-мест с эксплуатируемой кровлей появится на Ленинградском проспекте.

- По поручению мэра Сергея Собянина в столице строятся разные паркинги - и наземные, и подземные, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Мы видим, что также наметилась тенденция расширять функционал подобных сооружений. В гаражном комплекс на Ленинградском проспекте разместятся спортивные площадки - теннисные корты и залы для игры в сквош и мини-футбол.

Общая площадь здания составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Внутри откроется стоянка на 100 машин, включая места для инвалидов, ресепшн, залы для игры в сквош и мини-футбол, комната отдыха, административные и бытовые помещения для хранения инвентаря. На верхнем уровне - крытые теннисные кровли с отдельной системой вентиляции. Тенты изготовят из арочных ферм, обтянутых мембраной с высокоэффективным утеплителем.

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