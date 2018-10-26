Два грузовика столкнулись в Москве

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-26T09:37:12+03:00

Что именно стало причиной ДТП сейчас разбираются полицейские. Грузовик Hyundai вылетел на встречную полосу и врезался в «КамАЗ»

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Серьезная авария произошла утром, 26 октября на северо-западе Москвы.

На улице Космонавта Волкова грузовик Hyundai столкнулся с машиной «КамАЗ». Удар быт такой силы, что иномарка перевернулась.

Пассажир и водитель корейского автомобиля вылетели через лобовое стекло, но серьезных травм не получили. Один из них даже отказался от помощи врачей, а второй сильно ударил ногу.

Водитель «КамАЗа» рассказывает, что он двигался по прямой, в какой-то момент Hyundai стремительно повернул прямо ему под колеса. Столкновения было не избежать.

Сейчас в случившемся разбираются полицейские, они изучат запись с видеорегистратора, она расскажет подробности происшествия. А вот поднимать корейский грузовик будут с помощью трактора, он уже прибыл на место аварии, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее в Москве произошла езе одна авария. На Новом Арбате Lamborghini столкнулась c иномаркой Audi, после чего налетела на припаркованные автомобили. Всего пострадало пять машин