Два грузовика столкнулись в Москве
Серьезная авария произошла утром, 26 октября на северо-западе Москвы.
На улице Космонавта Волкова грузовик Hyundai столкнулся с машиной «КамАЗ». Удар быт такой силы, что иномарка перевернулась.
Пассажир и водитель корейского автомобиля вылетели через лобовое стекло, но серьезных травм не получили. Один из них даже отказался от помощи врачей, а второй сильно ударил ногу.
Водитель «КамАЗа» рассказывает, что он двигался по прямой, в какой-то момент Hyundai стремительно повернул прямо ему под колеса. Столкновения было не избежать.
Сейчас в случившемся разбираются полицейские, они изучат запись с видеорегистратора, она расскажет подробности происшествия. А вот поднимать корейский грузовик будут с помощью трактора, он уже прибыл на место аварии, сообщает телеканал «360».
Сайт kp.ru рассказывал, что ранее в Москве произошла езе одна авария. На Новом Арбате Lamborghini столкнулась c иномаркой Audi, после чего налетела на припаркованные автомобили. Всего пострадало пять машин