Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-26T12:41:26+03:00

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Рабочий день в Московском зоопарке с 1 ноября сократится на час. В последний осенний месяц зоосад перейдет на зимний режим работы. Посетить его можно будет с девяти утра до пяти часов вечера. Кассы будут открыты до 16:00.

Сообщается, что изменение графика связано с тем, что в холодное время года часть животных впадает в спячку.

Кроме того, чтобы посетители и зимой могли узнать что-то новое о жизни питомцев, в зоопарке запускают «Теплые вечерние экскурсии». Эта программа является платной, билеты на нее можно приобрести на сайте организации.

«Каждый желающий сможет выбрать одну из экскурсионных программ — «Тайну тропического леса» или «Пернатых обитателей Московского зоопарка» — и на полтора часа погрузиться в атмосферу теплого летнего вечера, понаблюдать за редкими животными, послушать их голоса, а также пополнить свои знания о дикой природе», — приводит слова директора зоопарка Светланы Акуловой РИАМО.

Работать в новом режиме зоосад будет до 28 февраля. Весь холодный сезон будут доступны как открытые вольеры, так и внутренние павильоны, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.