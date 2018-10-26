В центре Москвы продлили работу книжного фестиваля «Букинист»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-26T14:51:06+03:00

На нем уже побывали более 260 тысяч посетителей

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До 13 декабря продлили работу самого масштабного московского книжного фестиваля «Букинист». Сейчас он проходит на четырех площадках «Московских сезонов» на улице Новый Арбат.

Напомним, фестиваль стартовал в столице 20 июля. За три месяца его площадки посетили уже более 260 тысяч человек. Москвичи и туристы купили более 50 тысяч книг. Чаще всего берут классические произведения русской и зарубежной литературы, а также книги для детей. Средняя цена издания - от 50 до 200 рублей.

Кроме того, с начала фестиваля на площадках «Букиниста» провели порядка 1200 мастер-классов, в которых участвовали более 32 тысяч гостей, и около 200 концертов и представлений. В ближайшие недели посетителей ждут не только книжные развалы, но и 28 бесплатных экскурсий, тематические мастер-классы, лекции, литературные чтения.

Публикуем программу основных событий фестиваля. Подробнее - на сайте (moscowseasons.com/ru/festival/bukinist-2018).

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

ИДИ И СМОТРИ

В ближайшие недели:

- 28 бесплатных экскурсий, посвященных любимым писателям их книгам. Все желающие смогут погулять по Москве Тургенева, Чехова, Есенина, Ильфа и Петрова и других классиков, а также узнать, какие знакомые по любимым книгам истории «произошли» в переулках Арбата, на столичных бульварах или, к примеру, на Тверской. Экскурсии будут проходить по субботам и воскресеньям, в 12.00 и 15.00;

- творческие занятия для взрослых и детей. Например, 27 октября, с 12.00 до 18.00 - мастер-классы по созданию комиксов манга; 28 октября, в это же время, желающие смастерят «книжки-раскладушки», а 26 и 29 октября - книги с объемными и подвижными иллюстрациями;

- литературные чтения - 26, 27 и 28 октября, с 19.00 до 20.00, читаем и слушаем сказочные истории;

- лекции и практические занятия по литературе от школы «Старое зеркало» (в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье, с 18.00 до 20.00).