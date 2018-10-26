В центре Москвы продлили работу книжного фестиваля «Букинист»
До 13 декабря продлили работу самого масштабного московского книжного фестиваля «Букинист». Сейчас он проходит на четырех площадках «Московских сезонов» на улице Новый Арбат.
Напомним, фестиваль стартовал в столице 20 июля. За три месяца его площадки посетили уже более 260 тысяч человек. Москвичи и туристы купили более 50 тысяч книг. Чаще всего берут классические произведения русской и зарубежной литературы, а также книги для детей. Средняя цена издания - от 50 до 200 рублей.
Кроме того, с начала фестиваля на площадках «Букиниста» провели порядка 1200 мастер-классов, в которых участвовали более 32 тысяч гостей, и около 200 концертов и представлений. В ближайшие недели посетителей ждут не только книжные развалы, но и 28 бесплатных экскурсий, тематические мастер-классы, лекции, литературные чтения.
Публикуем программу основных событий фестиваля. Подробнее - на сайте (moscowseasons.com/ru/festival/bukinist-2018).
Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".
ИДИ И СМОТРИ
В ближайшие недели:
- 28 бесплатных экскурсий, посвященных любимым писателям их книгам. Все желающие смогут погулять по Москве Тургенева, Чехова, Есенина, Ильфа и Петрова и других классиков, а также узнать, какие знакомые по любимым книгам истории «произошли» в переулках Арбата, на столичных бульварах или, к примеру, на Тверской. Экскурсии будут проходить по субботам и воскресеньям, в 12.00 и 15.00;
- творческие занятия для взрослых и детей. Например, 27 октября, с 12.00 до 18.00 - мастер-классы по созданию комиксов манга; 28 октября, в это же время, желающие смастерят «книжки-раскладушки», а 26 и 29 октября - книги с объемными и подвижными иллюстрациями;
- литературные чтения - 26, 27 и 28 октября, с 19.00 до 20.00, читаем и слушаем сказочные истории;
- лекции и практические занятия по литературе от школы «Старое зеркало» (в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье, с 18.00 до 20.00).