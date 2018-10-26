В подмосковных Мытищах построят путепровод за 2,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-26T15:35:58+03:00

Он соединит улицу Фрунзе и улицу Мира

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В подмосковных Мытищах появится путепровод стоимостью в 2,4 млрд рублей. Он соединит улицы Мира и Фрунзе.

Протяженность нового объекта будет два километра. Для автомобилистов будет разрешена максимальная скорость движения в 80 километров в час, а на спусках – 70 км/час.

Всего будет четыре полосы, по две в каждую сторону. А пропускная способность за сутки составит сорок шесть тысяч машин.

Работы по строительству начнутся до конца 2019 года, а готов объект будет к 2021 году.

Новый путепровод разгрузит выезд из муниципалитета на М-8 «Холмогоры». Кроме того, будет обеспечена доступность западной и восточной частей Мытищ, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минтранса области.

Еще один путепровод появится на участке от Калужского шоссе до улицы Поляны во время строительства дороги Солнцево-Бутово-Видное протянут путепровод в форме латинской буквы «S». Его радиус - 79,8 метров, общая длина - 464 метра, две полосы движения.