2018-10-29T16:07:52+03:00
Происшествия

Автовоз и грузовик столкнулись под Москвой

Как минимум одна машина, которую вез автовоз, повреждена
Ася РОМАНЧУК
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Под Москвой столкнулись два грузовикаПод Москвой столкнулись два грузовикаФото: Евгения ГУСЕВА
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Под Москвой произошла аварий между двумя грузовиками. На Ленинградском шоссе в деревне Есипово под Солнечногорском столкнулись самосвал и автовоз.

Сейчас в причинах ДТП разбираются полицейские. Они выявляют, кто именно стал виновником аварии.

Известно, что как минимум одна машина, которую вез автовоз, повреждена, сообщает сайт «Дни.ру».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что на улице Космонавта Волкова грузовик Hyundai столкнулся с машиной «КамАЗ». Удар быт такой силы, что иномарка перевернулась.

А в конце сентября на 29-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта «Внуково» произошла крупная авария, унесшая жизнь человека. Столкнулись два грузовика и легковушка.

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