Следователи проверяют обстоятельства смерти школьника на уроке физкультуры в Москве

30 Окт. 14:15 2018-10-30T14:15:36+03:00

14-летнему мальчику стало плохо, как только он вышел на улицу

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В кадетской школе, расположенной на западе Москвы, переполох. Во вторник, 30 октября, здесь внезапно скончался 14-летний ученик. И опять это случилось на уроке физкультуры.

Сейчас в образовательном учреждении работают следователи. Они уже организовали доследственную проверку по факту смерти ребенка. Об этом сообщили в столичном следственном комитете РФ.

- По предварительным данным, мальчишка вместе с остальными учениками только вышел на улицу, где проходил урок физкультуры, и почти сразу почувствовал себя плохо. Через пару минут он потерял сознание. И также, не приходя в сознание, скончался, - рассказывают следователи московского отдела.

Учитель физкультуры сразу пытался оказать первую медицинскую помощь ребенку, и незамедлительно вызвал «скорую помощь». Но, когда медики прибыли на вызов, было уже поздно.

Сейчас следователи опрашивают работников учебного заведения и одноклассников мальчишки. Пытаются по крупицам восстановить картину трагического события, и выяснить, что же могло спровоцировать такое несчастье, сообщает газета "Известия".