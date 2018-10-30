2018-10-30T14:40:23+03:00
Московская жизнь

В Москве пройдет Большой этнографический диктант

Для участников по всей столице откроются более тысячи площадок
Светлана ВОЛКОВА
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Москвичи напишут этнографический диктант.Москвичи напишут этнографический диктант.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 2 ноября, в 10.00 в Москве состоится Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Ведомство станет координатором диктанта в столице.

Акция приурочена ко Дню народного единства и проводится уже третий год подряд одновременно во всех регионах России. Организаторами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. Москва стала лидером среди регионов России по количеству площадок и участников акции. Более 18 тысяч человек написали диктат на 329 площадках столицы. В этом году для москвичей откроются дополнительные площадки - всего их будет более 1000.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов. При этом 20 вопросов - общие для всех и 10 - местные, уникальные для каждого региона. На все дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Открытыми площадками диктанта для москвичей станут большинство городских и районных библиотек, домов культуры, культурно-досуговых и спортивных центров, центров социального обслуживания и даже несколько городских парков. Кроме того, московские школьники, студенты, аспиранты и преподаватели колледжей и вузов смогут написать диктат на площадках своих учебных заведений.

Полный список адресов в Москве здесь. Дополнительная информация об акции - на сайте Московского дома национальностей (mdn.ru), а также на центральном сайте диктанта (miretno.ru).

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

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