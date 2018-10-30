2018-10-30T16:06:14+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при пожаре в гостинице «Останкино»

Постояльцы и персонал гостиницы начали эвакуироваться до приезда спасателей [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Один человек пострадал при пожаре в гостинице «Останкино»Один человек пострадал при пожаре в гостинице «Останкино»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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30 октября вспыхнул пожар в гостинице «Останкино». Клубы черного дыма на Ботанической улице заметили около полудня.

Прохожие сообщили, что на втором этаже гостиницы видно пламя. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Присвоив пожару вторую категорию сложности, спасатели начали эвакуировать постояльцев и персонал гостиницы.

К тому моменту люди стали сами покидать опасное здание.

Постояльцы и персонал гостиницы начали самостоятельно эвакуироваться.

В Москве на Ботанической улице загорелась гостиница «Останкино».

- Принятыми мерами в 14 часов 05 минут открытое горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров личных вещей и мебели. С вышележащих этажей спасено 42 человека, из здания было выведено 250 человек, 1 человек передан для осмотра наряду скорой помощи, сообщает МЧС столицы.

Позже появились сообщения, что еще два человека обратились за помощью к медикам. Всем им была оказана медицинская помощь.

Причина возгорания пока не уточняется, ее будут устанавливать специалисты, сообщает «Утро.ру».

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