Поездки дороже 160 рублей теперь можно оплатить картой «Стрелка»

30 Окт. 17:00 2018-10-30T17:00:15+03:00

Оплата проезда, который стоит дороже 160 рублей, можно будет провести картой "Стрелка" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Подмосковье ввели новую систему оплаты проезда, которая не только удобна, но и позволит жителям сэкономить

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В транспорте Подмосковья поездку, которая стоит дороже 160 рублей теперь можно оплатить картой «Стрелка».

Раньше такой возможности не было, за дорогостоящие маршруты приходилось рассчитываться только наличными или банковской картой.

- Совместно с оператором оборудования нам удалось преодолеть ряд технических сложностей, которые ранее не позволяли оплатить проезд картой „Стрелка“ на маршрутах с тарифом выше 160 рублей, — рассказывает телеканалу «360» генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов.

Помимо удобства у карты «Стрелка» есть еще один плюс – проезд по ней будет по льготному тарифу. Стоимость билета на 10 рублей дешевле, чем при оплате наличными.

Тестирование оборудование прошло пна маршрутах № 131 Серпухов — Калуга, № 359 Пущино — Москва, № 363 Протвино — Москва, № 397 Оболенск — Москва и № 458 Серпухов — Москва. Пилотный признан успешным и совсем скоро система будет работать на всех маршрутах Подмосковья.