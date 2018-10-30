Поездки дороже 160 рублей теперь можно оплатить картой «Стрелка»
В транспорте Подмосковья поездку, которая стоит дороже 160 рублей теперь можно оплатить картой «Стрелка».
Раньше такой возможности не было, за дорогостоящие маршруты приходилось рассчитываться только наличными или банковской картой.
- Совместно с оператором оборудования нам удалось преодолеть ряд технических сложностей, которые ранее не позволяли оплатить проезд картой „Стрелка“ на маршрутах с тарифом выше 160 рублей, — рассказывает телеканалу «360» генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов.
Помимо удобства у карты «Стрелка» есть еще один плюс – проезд по ней будет по льготному тарифу. Стоимость билета на 10 рублей дешевле, чем при оплате наличными.
Тестирование оборудование прошло пна маршрутах № 131 Серпухов — Калуга, № 359 Пущино — Москва, № 363 Протвино — Москва, № 397 Оболенск — Москва и № 458 Серпухов — Москва. Пилотный признан успешным и совсем скоро система будет работать на всех маршрутах Подмосковья.