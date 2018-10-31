2018-10-31T13:06:49+03:00
Московская жизнь

В Новой Москве откроют детский сад с Дон Кихотом и Санчо Пансой на стенах

В скором времени начнется набор малышей в группы
Светлана ВОЛКОВА
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Вокруг садика проведут благоустройство Фото - пресс-служба Мосгосстройнадзора.Вокруг садика проведут благоустройство Фото - пресс-служба Мосгосстройнадзора.
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Этой осенью в районе деревни Николо-Хованское, поселение Сосенское в Новомосковском округе столицы откроется детский сад на 220 мест для 9 детских групп. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании разместятся кухня полного цикла, отдельные спальни и обеденные комнаты для каждой группы, раздевалки, санузлы. В детсаду обустроят комнаты для занятий и кружков, физкультурные и музыкальные классы, кабинеты логопеда и психолога. Стены везде украсят рисунки испанской тематики. Здесь можно будет увидеть природу этой страны, красивые замки и даже Дон Кихота с Санчо Пансой.

Вокруг садика проведут благоустройство. Для каждой группы выделят игровые площадки, а также веранды для укрытия от дождя и солнца. Как рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора, детский сад построен за счет инвестора. «После ввода в эксплуатацию начнется процесс его передачи на баланс города, а затем набор детей в группы и начало занятий», - уточнили в ведомстве. Новый детский сад будет уже вторым дошкольным учреждением в районе Николо-Хованской улицы в Новой Москве.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам детского сада привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - отметил Олег Антосенко.

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