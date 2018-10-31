2018-10-31T15:12:55+03:00
Общество

Кремль и Мавзолей закроют для посещений 4 ноября

Пройти к достопримечательностям туристы не смогут из-за празднования Дня народного единства
Алена Басавина
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Причиной запрета станет проведение праздничных мероприятий.Причиной запрета станет проведение праздничных мероприятий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ограничения на посещения Кремля и Мавзолея будут действовать 4 ноября 2018 года. Об этом сообщил Центр по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Причиной запрета станет проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.

“В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет”, - сказали ТАСС в ФСО.

Известно, что в обычном режиме пройти в Государственную Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд» можно будет через Боровицкий проход.

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