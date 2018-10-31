Кремль и Мавзолей закроют для посещений 4 ноября
Ограничения на посещения Кремля и Мавзолея будут действовать 4 ноября 2018 года. Об этом сообщил Центр по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
Причиной запрета станет проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.
“В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет”, - сказали ТАСС в ФСО.
Известно, что в обычном режиме пройти в Государственную Оружейную палату и выставку «Алмазный фонд» можно будет через Боровицкий проход.