В Москве обокрали Театр Гоголя
В Москве воры обчистили Театр Гоголя. Из аппаратной унесли четыре ноутбука. Когда пропажа была обнаружена, администрация культурного учреждения обратилась в полицию.
Сумму ущерба оценили в 400 тысяч рублей.
Полицейские заявление приняли и обещали разобраться. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Известно, что воры забрались в помещение аппаратной около 18 вечера, 30 октября.
В театре установлены камеры видеонаблюдения, это поможет отыскать злоумышленников, сообщает сайт «Дни.ру».
Ранее поступило известие о пропаже знаменитого кота Бегемота из Булгаковского дома взбудоражило общественность. Напомним, сегодня днём Музей Булгаковский Дом написал о похищении среди бела дня своего чёрного пушистого сотрудника. Знаменитого Бегемота, совершающего утренний обход музейного дворика унесла в сумке из-под продуктов неизвестная пожилая женщина.