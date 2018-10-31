В Москве обокрали Театр Гоголя

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-31T15:50:25+03:00

Добычей воров стали четыре ноутбука на сумму 400 тысяч рублей

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В Москве воры обчистили Театр Гоголя. Из аппаратной унесли четыре ноутбука. Когда пропажа была обнаружена, администрация культурного учреждения обратилась в полицию.

Сумму ущерба оценили в 400 тысяч рублей.

Полицейские заявление приняли и обещали разобраться. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Известно, что воры забрались в помещение аппаратной около 18 вечера, 30 октября.

В театре установлены камеры видеонаблюдения, это поможет отыскать злоумышленников, сообщает сайт «Дни.ру».

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