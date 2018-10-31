Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-31T17:47:40+03:00

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В подмосковном Долгопрудном скоростной поезд насмерть сбил мужчину. Пешеход хотел по рельсам перейти железную дорогу и забраться на платформу, однако не успел и попал под приближающийся экспресс.

Очевидцы рассказали, что от сильного удара пассажира отбросила на платформу. В результате столкновения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался еще до приезда бригады врачей «скорой помощи».

«Я в этот момент стоял на платформе, мужчину сбили прямо перед моими глазами. Он залезал на платформу, и в этот момент ехал экспресс с огромной скоростью. От столкновения мужчина отлетел на платформу», – приводит слова свидетеля происшествия интернет-издание «Подмосковье сегодня».

К несчастью, такие происшествия нередкость. Пассажиры периодически по невнимательности и ряду других причин попадают под колеса электричек и поездов. Так, неделю назад ЧП произошло в московском метрополитене. Мужчина по неосторожности упал под поезд на станции метро «Кузьминки». Однако пассажир успел сориентироваться, и быстро лег в углубление между рельсами. В результате, мужчина остался жил, хотя и получил травму ноги.