На Софийской набережной нашли 135 старинных монет

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-01T16:28:06+03:00

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В центре Москвы археологи нашли клад из медных монет конца XIX - начала XX века во время наблюдения за строительными работами. Сумма небольшая - всего два рубля 36 копеек. По мнению специалистов, владелец мог спрятать деньги в дни финансового кризиса времен Первой мировой войны. Тогда бумажные деньги обесценивались, и люди старались сохранить любые металлические монеты.

Место, где было спрятано больше килограмма денег, обнаружили напротив Кремля, на Софийской набережной. До начала XX века здесь стояли двух- и трехэтажные жилые дома. Клад, вероятнее всего, принадлежал кому-то из жильцов. Его откопали в земле на глубине полутора метров. В тайнике хранилось 135 медных монет достоинством от половины копейки до пяти копеек. Это 32 монеты по полкопейки, столько же монет номиналом три копейки, 29 монет номиналом две копейки, а также 36 экземпляров однокопеечных монет и шесть - пятикопеечных.

- Общая сумма денежной находки невелика - два рубля 36 копеек, - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Для сравнения - дневная заработная плата мастерового в начале прошлого века составляла от 30 до 50 копеек, бутерброд с ветчиной стоил от трех до пяти копеек, бутылка хорошего российского вина - 50 - 60 копеек, а французского шампанского - до трех рублей. Однако эта находка - яркая иллюстрация финансового кризиса в России, связанного с Первой мировой войной. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты.

Самые ранние из обнаруженных экземпляров датируются 1870-ми годами, а самые поздние - 1915-м. На поверхности некоторых монет сохранились фрагменты кожи. Специалисты предполагают, что изначально клад был спрятан в кожаном кошельке или мешочке, который истлел. На то, что это именно зарытые в землю деньги, а не случайно утерянные, указывает солидный вес находки. Монеты сильно окислены, некоторые из них изогнуты. Сейчас они находятся на реставрации. После того как артефакты очистят от загрязнений, их передадут в музей.

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