В столице открывается Школа женского здоровья

6 Нояб. 12:48 2018-11-06T12:48:04+03:00

Каждый месяц будут рассказывать участникам школы о современных возможностях диагностики и лечения болезней Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В городской клинической больнице № 51 Департамента здравоохранения Москвы появилась Школа женского здоровья. Врачи-гинекологи больницы совместно с кафедрой акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета каждый месяц будут рассказывать участникам школы о современных возможностях диагностики и лечения болезней. При этом во время занятий станут использовать реальный клинический опыт и история пациентов.

- Идея создать Школу женского здоровья появилась после того, как недавно мы провели очередную сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника объемом около 5 литров, - рассказал Геннадий Жоган, заведующий гинекологическим отделением больницы № 51. - Пациентка просто не обратила внимания на симптомы, а увеличение размера живота связала с лишним весом. Мы хотим помочь женщинам предотвращать такие ситуации. Внимательное отношение к своему здоровью и своевременное обращение к врачу позволит избежать множества проблем.

К примеру, если бы пациентка во время обратилась за медицинской помощью, врачи могли бы удалить опухоль малоинвазивным способом, то есть без сложной операции. Но из-за больших размеров опухоли пришлось проводить объемное хирургическое вмешательство, более травматичное для организма. Пациентка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.

На занятия в Школу женского здоровья можно записаться в будни с 14.00 до 16.00 по телефону - (499) 144-39-69.

Как добраться: г. Москва, ул. Алябьева, д. 7/33, хирургический корпус, 5-й этаж (отделение гинекологии).

График лекций можно посмотреть в календаре дней открытых дверей «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы (navigator.mosgorzdrav.ru/events/open-days.php).

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