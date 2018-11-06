2018-11-06T12:48:04+03:00
Московская жизнь

В столице открывается Школа женского здоровья

В столице открывается Школа женского здоровья
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Каждый месяц будут рассказывать участникам школы о современных возможностях диагностики и лечения болезнейКаждый месяц будут рассказывать участникам школы о современных возможностях диагностики и лечения болезнейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В городской клинической больнице № 51 Департамента здравоохранения Москвы появилась Школа женского здоровья. Врачи-гинекологи больницы совместно с кафедрой акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета каждый месяц будут рассказывать участникам школы о современных возможностях диагностики и лечения болезней. При этом во время занятий станут использовать реальный клинический опыт и история пациентов.

- Идея создать Школу женского здоровья появилась после того, как недавно мы провели очередную сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника объемом около 5 литров, - рассказал Геннадий Жоган, заведующий гинекологическим отделением больницы № 51. - Пациентка просто не обратила внимания на симптомы, а увеличение размера живота связала с лишним весом. Мы хотим помочь женщинам предотвращать такие ситуации. Внимательное отношение к своему здоровью и своевременное обращение к врачу позволит избежать множества проблем.

К примеру, если бы пациентка во время обратилась за медицинской помощью, врачи могли бы удалить опухоль малоинвазивным способом, то есть без сложной операции. Но из-за больших размеров опухоли пришлось проводить объемное хирургическое вмешательство, более травматичное для организма. Пациентка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.

На занятия в Школу женского здоровья можно записаться в будни с 14.00 до 16.00 по телефону - (499) 144-39-69.

Как добраться: г. Москва, ул. Алябьева, д. 7/33, хирургический корпус, 5-й этаж (отделение гинекологии).

График лекций можно посмотреть в календаре дней открытых дверей «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы (navigator.mosgorzdrav.ru/events/open-days.php).

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главреда «Эха Москвы» прооперировали в Москве
Два человека погибли в подмосковном ДТП
В промзоне «Западный порт» откроется новое место отдыха около Москвы-реки
Движение по Кутузовскому проспекту ограничили до 2 декабря
В Москве построят два медицинских центра для детей
Москвичей ждет аномально теплый ноябрь
В Москве умер известный бас-гитарист Роман Гринев
В Москве во время пожара в гараже частного дома погиб человек
Московского школьника, который общался с архангельским террористом, задержали ещё на трое суток
В Москве завершился сезон работы летний кафе
В столице объявят победителей премии «Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2018»
Со столичных улиц убирают летние кафе
На севере Москвы откроют эстакаду-связку двух хорд
Городские службы Москвы перешли на особый режим работы
Таможенники передали конфискованные ценности историческому музею
В Манеж привезут «Сокровища музеев России»
На Софийской набережной нашли 135 старинных монет
В октябре «Ласточки» перевезли на МЦК более 12 млн пассажиров