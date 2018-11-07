2018-11-07T13:17:48+03:00
Московская жизнь

День народного единства на улицах Москвы отметили почти 1,9 миллиона человек

В мэрии подвели итоги ноябрьских праздников
Светлана ВОЛКОВА
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С 3 по 5 ноября на праздничных мероприятиях, проходивших на площадках по всему городу, побывали почти 1,9 миллиона гостейС 3 по 5 ноября на праздничных мероприятиях, проходивших на площадках по всему городу, побывали почти 1,9 миллиона гостейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В столице завершился фестиваль «День народного единства». Как рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, с 3 по 5 ноября на праздничных мероприятиях, проходивших на площадках по всему городу, побывали почти 1,9 миллиона гостей.

- Москвичи и туристы знакомились с традициями и обычаями народов России, смотрели выступления творческих коллективов, пробовали - и учились готовить! - национальные блюда, а еще участвовали в иммерсивных спектаклях и мастер-классах, - отметила Наталья Сергунина. - В дни праздника на площадках фестиваля «День народного единства» прошло 609 мастер-классов, участие в которых приняли 7400 человек.

Кроме того, в спортивных играх участвовали 9 тысяч человек. По программе фестиваля состоялось почти 150 выступлений творческих коллективов, зрителями которых стали 35 тысяч москвичей и туристов. Ежедневно на Тверской и Манежной площадях проводились показы иммерсивных спектаклей, которые посмотрели и в которых поучаствовали порядка 15 тысяч зрителей. Почти 65 тысяч гостей - не только детей, но и взрослых - прокатились на каруселях.

На площадках фестиваля желающим предлагали специальное, праздничное меню, подготовленное московскими рестораторами. Здесь можно было перекусить или заказать полноценный обед из национальных блюд разных российских регионов. За дни фестиваля было продано более 10,7 тысяч горячих блюд, приготовленных по национальным рецептам. Гости фестиваля купили более 3700 литров горячего чая и кофе.

В торговых шале продавались сыры, рыба, оригинальные сувениры. Первое место по результатам продаж заняли сыры. За три дня было продано почти 11 тонн сыров, приготовленных российскими фермерами по современным и классическим рецептам.

Почти 3,5 тонны - таков «улов» посетителей рыбной ярмарки. Чаще всего брали охлажденную рыбу - более полутора тонн (1680 кг). На втором месте - с результатом почти тонна - рыба замороженная (970 кг). А рыбных копченостей гости купили более 750 килограммов. Помимо этого, также было продано порядка 600 килограммов мясных продуктов. Москвичи и туристы купили почти 3 тысячи сувениров.

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