В поджоге тушинского храма в Москве подозревают активистов
Деревянный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушино вспыхнул вечером 6 ноября. Огонь мгновенно охватил строение, к приезду пожарных церковь полыхала так, что потушить ее было проблематично.
Пока поджигателей не нашли, но в храме уверены, что за этим стоят активисты, которые выступали против строительства храма в тушинском парке.
Протестующих было очень много. Приходили не только люди, живущие рядом, но и с других концов столицы.
Тем не менее, храм в парке на Лодочной улице на северо-западе Москвы был возведен.
- У нас очень много противников. Нас обещали сжечь, поубивать и прочее, только чтобы мы храм не строили, – рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" помощница настоятеля храма.
Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.
Угрозы церковным служителям поступали с 2016 года и вот минувшей ночью их реализовали.
Огонь сильно повредил деревянное строение и уничтожил почти весь иконостас, но восстанавливать деревянный храм не будут. Он был построен на время работ по возведению капитального строения, сообщает сайт «Дни.ру».
В пресс-службе финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви отметили, что работы почти завершены, скоро в храме пройдут первые службы.
Ранее неизвестные сожгли храм на Сахалине.