2018-11-07T15:08:02+03:00
Происшествия

В поджоге тушинского храма в Москве подозревают активистов

Деревянное строение восстанавливать не будут, на его месте совсем скоро появится каменный храм [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В поджоге храма в Тушино подозревают активистов. ФОТО: стоп-кадр с видеоВ поджоге храма в Тушино подозревают активистов. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Деревянный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушино вспыхнул вечером 6 ноября. Огонь мгновенно охватил строение, к приезду пожарных церковь полыхала так, что потушить ее было проблематично.

Пока поджигателей не нашли, но в храме уверены, что за этим стоят активисты, которые выступали против строительства храма в тушинском парке.

Протестующих было очень много. Приходили не только люди, живущие рядом, но и с других концов столицы.

Тем не менее, храм в парке на Лодочной улице на северо-западе Москвы был возведен.

- У нас очень много противников. Нас обещали сжечь, поубивать и прочее, только чтобы мы храм не строили, – рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" помощница настоятеля храма.

Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

Угрозы церковным служителям поступали с 2016 года и вот минувшей ночью их реализовали.

Огонь сильно повредил деревянное строение и уничтожил почти весь иконостас, но восстанавливать деревянный храм не будут. Он был построен на время работ по возведению капитального строения, сообщает сайт «Дни.ру».

В пресс-службе финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви отметили, что работы почти завершены, скоро в храме пройдут первые службы.

Ранее неизвестные сожгли храм на Сахалине.

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