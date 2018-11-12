12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-12T15:55:46+03:00

12-летнего мальчика госпитализировали после драки в школе Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Врачи увезли ребенка после конфликта в учебном заведении Ленинского района Подмосковья

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Врачи скорой помощи госпитализировали 12-летнего мальчика после драки. Ребенок подрался со сверстниками в одном из учебных заведений Ленинского района Московской области.

По предварительным данным у мальчика черепно-мозговая травма, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Мать мальчика в курсе ситуации. Она уверяет, что травму ее сын получил во время драки, которая произошла еще 6 ноября.

Дети подрались в здании школы, которая находится в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области.

ЧМТ – это не единственное повреждение, врачи так же отметили сотрясение головного мозга и перелом носа.

Сообщение о драке было передано полиции, стражи порядка проведут свою проверку по факту случившегося, сообщает газета «Известия».

Ранее трагедией закончилась мальчишеская потасовка в столичной школе №72, что на Большой Филевской улице. Днем во вторник между двумя 13-летний учениками вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Мальчишки немного пободались, а после один из них ударил второго - да так, что тот потерял равновесие и упал.