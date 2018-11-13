Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву

13 Нояб. 13:29 2018-11-13T13:43:03+03:00

В Домодедово в Москву не пропустили 15 тысяч рептилий Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На пограничном контроле были выявлены проблемы с ветеринарным сертификатом

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Порядка пятнадцати тысяч рептилий, прибывших в Москву из США, вернули на родину в Домодедово. В столичном аэропорту было установлено, что у всех животных были зафиксированы проблемы с ветеринарным сертификатом. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Домодедово» на ЗАО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии живых рептилий в количестве 14700 голов, поступивших на территорию Российской Федерации по ветеринарному сертификату и авианакладной из США», - приводит сообщение ведомства интернет издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что при проведении пограничного ветеринарного контроля поставщик приложил копию ветеринарного сертификата, а вот оригинала при себе у американцев не было.

В результате, было принято решение отправить живой груз обратно в Америку.

«Животные возвращены грузоотправителю без выгрузки с борта воздушного судна», - подчеркнули в ведомстве.