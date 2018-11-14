2018-11-14T16:17:01+03:00
Московская жизнь

Дублер Остафьевского шоссе откроется до конца 2019 года

Машины поедут по четырём полосам
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинОб этом сегодня, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Строительство дублера Остафьевского шоссе в Новой Москве планируют завершить до конца 2019 года. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Дублер Остафьевское шоссе станет магистралью районного значения, - рассказал Марат Хуснуллин. - Здесь откроется двустороннее движение по четырем полосам. Длина новой трассы составит 3,75 километра. Запуск дублера планируется до конца следующего года.

По словам главы Стройкомплекса, в проекте также утверждено строительство моста через реку Молодцы. "После завершения строительства вдоль дороги будут обустроены тротуары шириной 2,25 метра. Помимо этого, в местах примыкания жилой застройки к новой дороге для снижения уровня шума будут установлены шумозащитные экраны", - добавил заместитель мэра.

Дублёр Остафьевского шоссе пройдет по району Южное Бутово, поселениям Воскресенское, Рязановское и Щербинке. Новая дорога соединит Рязановское и Щербинку в обход перегруженного Остафьевского шоссе. "Эта поперечная связь обеспечит транспортное обслуживание жилой застройки на прилегающей территории поселения Рязановское, а также позволит обеспечить доступность пассажиров к остановочным пунктам Курского направления железной дороги", - сказал Марат Хуснуллин.

Руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что сейчас в Новой Москве проектируется и строится более 200 километров дорог.

Напомним, сегодня, 14 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по Варшавскому шоссе на реконструированном участке от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск. "Закончилась многолетняя работа по реконструкции Варшавки, ее части за МКАД. Это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль: построены дублеры, эстакады. Транспортное обслуживание в результате этой реконструкции улучшится для сотен тысяч людей. Это жители Бутово, Щербинки, Подольска. Так что это важная работа, которая сегодня подошла к завершению", - заявил Сергей Собянин.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВДНХ готовится к зимнему музейному сезону
Каток в парке Горького откроют 22 ноября
На берегу канала имени Москвы откроют храм Николая Чудотворца
В столице статус «Московский врач» будут получить врачи-эндоскописты
Новая школа на 550 мест появится в Южном Чертаново
На Киевском шоссе проведут реконструкцию развязки с Родниковой улицей
Снежный покров в Москве появится ближе к концу ноября
Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву
Собянин утвердил правила поддерживающего ремонта жилых домов реновации
Таксист распылил газовый баллончик пассажирке в лицо
ЦОДД призвал автомобилистов осмотрительнее выбирать место для парковки
12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе
В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда
Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье
Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года
Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч