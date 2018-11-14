Дублер Остафьевского шоссе откроется до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-14T16:17:01+03:00

Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Строительство дублера Остафьевского шоссе в Новой Москве планируют завершить до конца 2019 года. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Дублер Остафьевское шоссе станет магистралью районного значения, - рассказал Марат Хуснуллин. - Здесь откроется двустороннее движение по четырем полосам. Длина новой трассы составит 3,75 километра. Запуск дублера планируется до конца следующего года.

По словам главы Стройкомплекса, в проекте также утверждено строительство моста через реку Молодцы. "После завершения строительства вдоль дороги будут обустроены тротуары шириной 2,25 метра. Помимо этого, в местах примыкания жилой застройки к новой дороге для снижения уровня шума будут установлены шумозащитные экраны", - добавил заместитель мэра.

Дублёр Остафьевского шоссе пройдет по району Южное Бутово, поселениям Воскресенское, Рязановское и Щербинке. Новая дорога соединит Рязановское и Щербинку в обход перегруженного Остафьевского шоссе. "Эта поперечная связь обеспечит транспортное обслуживание жилой застройки на прилегающей территории поселения Рязановское, а также позволит обеспечить доступность пассажиров к остановочным пунктам Курского направления железной дороги", - сказал Марат Хуснуллин.

Руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что сейчас в Новой Москве проектируется и строится более 200 километров дорог.

Напомним, сегодня, 14 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по Варшавскому шоссе на реконструированном участке от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск. "Закончилась многолетняя работа по реконструкции Варшавки, ее части за МКАД. Это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль: построены дублеры, эстакады. Транспортное обслуживание в результате этой реконструкции улучшится для сотен тысяч людей. Это жители Бутово, Щербинки, Подольска. Так что это важная работа, которая сегодня подошла к завершению", - заявил Сергей Собянин.

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