Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-15T17:49:28+03:00

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В скором времени в городской усадьбе Варвары Лепешкиной на улице Знаменка пройдет реставрация. В комплекс зданий входит главный дом, флигель и ограда. Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ.

Усадьба была построена в 1890 году в стиле эклектики архитектором Борисом Фрейденбергом, автором проекта зданий знаменитых Сандуновских бань (Сандунов) на Неглинной улице.

Главный элемент декора дома - угловой эркер-балкон с кариатидами. Сейчас в нем находится Институт государства и права РАН. Ансамбль возвели по заказу Варвары Лепешкиной (1831 - 1901). Она была дочерью купца Якова Прохорова, владельца Трехгорной мануфактуры, а также невесткой потомственного почетного гражданина собственника Вознесенской мануфактуры в селе Муромцево Семена Лепешкина. В конце 1880-х Варвара Лепешкина открыла женское профессиональное училище на Пятницкой улице. Там обучали девочек 11 - 14 лет из небогатых семей профессиям воспитательниц, белошвеек и кружевниц.

После смерти Варвары Лепешкиной усадьбу продали. В 1910 году ее владельцем был крупный предприниматель Андрей Понизовкин. После революции усадьбу национализировали. Главный дом передали Коммунистической академии, а затем - Институту государства и права РАН, который и занимает это здание по сей день.

На момент постройки, в конце XIX века, здание главного дома было двухэтажным, с подвалом. Угол строения украшал купол со шпилем. Однако в 1930-х во время реконструкции в нем надстроили два этажа. Внутренняя планировка здания тоже изменилась.

- Усадьба Варвары Лепешкиной является объектом культурного наследия регионального значения, - сказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Главный дом усадьбы - архитектурная жемчужина всего ансамбля. Самый интересный элемент декора расположен на углу бокового фасада. На уровне второго этажа там находится эркер-балкон. По бокам он украшен кариатидами - скульптурами стоящих женских фигур, которые вместо колонн поддерживают горизонтальные перекрытия здания. Этот декоративный прием широко применялся в древнегреческой архитектуре и, как следствие, в классицизме, для которого характерно подражание античным образцам.

По его словам, научно-исследовательские и изыскательные работы - обязательный и важный этап в подготовке к реставрации. Перед началом восстановительных работ специалисты исследуют состояние памятника, изучают архивные фотографии, исторические документы и решают, как реставрировать памятник архитектуры. Затем собственнику здания предстоит согласовать проект реставрации с Мосгорнаследием. Ему выдадут разрешение, после чего подрядчик сможет приступить к реставрации. Реставрацию на всех этапах контролируют специалисты Мосгорнаследия.

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