2018-11-15T17:01:05+03:00
Происшествия

В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел

Поезд проехал над пассажиром, у которого закружилась голова
Ася РОМАНЧУК
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Мужчина упал под поезд в метро и остался живМужчина упал под поезд в метро и остался живФото: Андрей РЯБЦЕВ
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Сегодня днем, 15 ноября, на Сокольнической линии московского метрополитена случилось ЧП. На станции «Чистые пруды» под поезд попал мужчина.

Как подтвердили в пресс-службе УВД на московском метрополитене, действительно инцидент произошел в 15.05. На станцию как раз прибывал состав, когда на рельсы вдруг упал 30-летний пассажир.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было невелико и состав по инерции поглотил под собой человека. Но, как выяснилось, мужчина остался жив. О таких говорят, в рубашке родился. Он оказался между рельсами и поезд просто проехал над ним.

- Пока одни сотрудники метрополитена помогали мужчине выбираться из ловушки, вторые - вызвали «скорую». Врачи, осмотрев пострадавшего, не нашли у него серьезных травм. Москвич отделался лишь ссадинами да ушибами, - комментируют правоохранители московского метрополитена.

Сам мужчина, когда отошел от шока, рассказал, что у него закружилась голова, он вдруг споткнулся и сам не помнит, как оказался на рельсах. На работе метро инцидент не отразился, сообщает телеканал "360".

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