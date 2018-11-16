ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-16T16:00:21+03:00

Печальное лидерство у Петровского бульвара: ни проехать, ни припарковаться

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В Центре организации дорожного движения Москвы обнародовали рейтинг самых загруженных улиц города. Инспекторам вовсе не пришлось считать автомобили вручную На помощь пришли автоматические приборы — детекторы транспорта. Они установлены на всех улицах города. В режими онлайн датчики отслеживают количество автомобилей и скорость их движения.

Проанализировав ситуацию за год, удалось вычислить самые «красные» улицы Москвы. Обошлось без сюрпризов, все они находятся в центре города.

Печальное лидерство у трех бульваров: Петровского, Страстного и Рождественского. На этих улицах автомобильные пробки — явление постоянное. Кроме того, именно тут особенно плохо обстоят дела с местами для парковки.

Всего в списке улиц, которые перегружены автомобилями 200 позиций . Однако хуже всего обстоят дела именно на десяти участках дорог. Мы публикуем список и рекомендуем водителям на личном транспорте лишний раз туда не соваться.

Топ-10 самых загруженных улиц Москвы

На этих улицах вы гарантированно попадете в автомобильный затор.

1 место: Петровский бульвар

2 место: Страстной бульвар

3 место: Рождественский бульвар

4 место: Малый Черкасский переулок

5 место: Неглинная улица

6 место: Петровка улица

7 место: Покровка улица

8 место: Ильинка улица

9 место: Китайгородский проезд

10 место: Кузнецкий мост