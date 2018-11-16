ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В Центре организации дорожного движения Москвы обнародовали рейтинг самых загруженных улиц города. Инспекторам вовсе не пришлось считать автомобили вручную На помощь пришли автоматические приборы — детекторы транспорта. Они установлены на всех улицах города. В режими онлайн датчики отслеживают количество автомобилей и скорость их движения.
Проанализировав ситуацию за год, удалось вычислить самые «красные» улицы Москвы. Обошлось без сюрпризов, все они находятся в центре города.
Печальное лидерство у трех бульваров: Петровского, Страстного и Рождественского. На этих улицах автомобильные пробки — явление постоянное. Кроме того, именно тут особенно плохо обстоят дела с местами для парковки.
Всего в списке улиц, которые перегружены автомобилями 200 позиций . Однако хуже всего обстоят дела именно на десяти участках дорог. Мы публикуем список и рекомендуем водителям на личном транспорте лишний раз туда не соваться.
Топ-10 самых загруженных улиц Москвы
На этих улицах вы гарантированно попадете в автомобильный затор.
1 место: Петровский бульвар
2 место: Страстной бульвар
3 место: Рождественский бульвар
4 место: Малый Черкасский переулок
5 место: Неглинная улица
6 место: Петровка улица
7 место: Покровка улица
8 место: Ильинка улица
9 место: Китайгородский проезд
10 место: Кузнецкий мост