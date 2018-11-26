В Черкизовском парке появятся велодорожки, памп-трек и избушка Бабы-яги

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-26T12:02:25+03:00

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В 2019 году в Москве начнутся работы по благоустройству Детского Черкизовского парка. Концепция обустройства парка была разработана с учетом пожеланий горожан.

«Детский Черкизовский парк расположен на Большой Черкизовской улице, недалеко от футбольного стадиона. Его площадь — более 14 гектаров. Многие элементы парка устарели и находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому в 2019 году территорию комплексно благоустроят» - приводит заявление пресс-службы департамента капитального ремонта РИАМО.

Здесь планируется создать тематические детские площадки, озеленить территорию, проложить пешеходные и велодорожки, а также создать памп-трек. Кроме того в парке установят беседки, а вдоль дорожек поставят удобные скамейки.

Среди деревьев для детей установят тематическую сказочную зону с домиком Бабы-яги. Вторая детская площадка будет посвящена теме мореплавания, здесь установят игровой комплекс в форме корабля.

Кроме того в парке появится фотозона с любимыми детскими персонажами из сказок «Союзмультфильма», пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.