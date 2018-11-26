СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-26T15:09:24+03:00

В Москве бесплатную маммографию прошли уже более 22 тысяч женщин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За семь месяцев пилотного проекта Департамента здравоохранения Москвы «Скрининг рака молочной железы» бесплатное маммографическое обследование прошли более 22 тысяч москвичек.

- Промежуточные результаты уже показывают высокую эффективность проекта, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.- Почти 2,5 тысячи женщин получили направление на дополнительное обследование. Из них более чем у 100 пациенток выявлен рак молочной железы. При этом почти у 60 женщин - на ранней стадии, когда вероятность излечения составляет 98 процентов. Пилотный проект продлится до 15 марта 2019 года. По его результатам городские власти будут решать, продолжать ли программу ранней диагностики бессимптомного рака молочной железы во всех диагностических центрах и поликлиниках города.

Проект, стартовавший в марте этого года, рассчитан на раннее выявление бессимптомного рака молочной железы среди женщин группы риска. В нем могут бесплатно участвовать женщины от 50 до 69 лет, не проходившие маммографию в течение двух лет, без симптомов заболевания молочных желез - поражения кожных покровов и пальпируемых новообразований, а также при отсутствии онкологических заболеваний в анамнезе.

По словам главного внештатного специалиста по лучевой диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергея Морозова, пилотный проект позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии, когда заболевание еще себя никак не проявило. Скрининговое обследование снижает до минимума возможность ошибки - маммограммы проходят двойную расшифровку, то есть заключения дают два врача независимо друг от друга.

При этом медики отмечают, что уже стало больше женщин, у которых удалось «поймать» рак на нулевой и первой стадии - рост с 28% до 60% от общего количества всех пациенток с диагностированным онкологическим заболеванием молочной железы.

Напомним, проект «Скрининг рака молочной железы» разработан Департаментом здравоохранения Москвы совместно с Научно-практическим центром медицинской радиологии и Московским клиническим научным центром имени Логинова. Все специалисты по лучевой диагностике, маммологии и онкологии прошли специальную подготовку и обучение перед запуском проекта. Результаты обследования каждого пациента вносятся в общую городскую базу единого радиологического информационного сервиса и доступны врачам городских поликлиник.

В пилотном проекте «Скрининг рака молочной железы» принимают участие восемь городских медицинских учреждений. Среди них - диагностический клинический центр № 1, городская поликлиника № 22, консультативно-диагностическая поликлиника № 121, городская поликлиника № 8, клинико-диагностический центр № 4, диагностический центр № 3, городская поликлиника № 109, городская поликлиника № 36. Адреса и телефоны для записи опубликованы на портале скрининграка.рф. Если пациентка не прикреплена ни к одному из медицинских учреждений, которые принимают участие в пилотном проекте, она может пройти маммографию по программе диспансеризации по месту жительства.

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