Атмосферное давление в Москве на 20 единиц превысит норму
Аномально высокое атмосферное давление принесет москвичам массу неприятностей. Метеочувствительные люди ощутят на себе высокие показатели барометров. Синоптики прогнозируют, что 30 ноября атмосферное давление на 20 единиц превысит норму и составит порядка 765 мм.рт.ст.
Повышение давления спровоцирует антициклон, который начнет показывать свой характер со среды, 29 ноября.
Всю неделю показатели на барометрах будут только расти и с четверга на пятницу приблизятся к 765 миллиметрам ртутного столба.
Такое давление считается очень высоким и трудно переносится людьми, которые страдают давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
А вот на следующей неделе ожидается снижение не только давления, но и морозов, сообщает ФАН.
Кстати, снегопады начнутся в столице не раньше 5 декабря. Эти даты станут проблемными для автомобилистов, как правило в такую погоду город и область встает в многокилометровых пробках.