2018-11-26T16:01:49+03:00
Общество

Атмосферное давление в Москве на 20 единиц превысит норму

Метеозависимые жители столицы почувствуют на себе зашкаливающие показатели барометров
Ася РОМАНЧУК
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Москвичей "придавит" рекордным атмосферным давлениемМосквичей "придавит" рекордным атмосферным давлениемФото: Иван МАКЕЕВ
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Аномально высокое атмосферное давление принесет москвичам массу неприятностей. Метеочувствительные люди ощутят на себе высокие показатели барометров. Синоптики прогнозируют, что 30 ноября атмосферное давление на 20 единиц превысит норму и составит порядка 765 мм.рт.ст.

Повышение давления спровоцирует антициклон, который начнет показывать свой характер со среды, 29 ноября.

Всю неделю показатели на барометрах будут только расти и с четверга на пятницу приблизятся к 765 миллиметрам ртутного столба.

Такое давление считается очень высоким и трудно переносится людьми, которые страдают давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А вот на следующей неделе ожидается снижение не только давления, но и морозов, сообщает ФАН.

Кстати, снегопады начнутся в столице не раньше 5 декабря. Эти даты станут проблемными для автомобилистов, как правило в такую погоду город и область встает в многокилометровых пробках.

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