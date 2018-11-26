В Подмосковье за два года отреставрируют 120 школ

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-26T17:00:56+03:00

А до конца текущего года ремонт закончат в 8 региональных школах

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До конца 2020 года в Московской области отреставрируют более ста школ. Ремонт учебных заведений запланирован в рамках программы «Образование Подмосковья». Об этом рассказала министр образования региона Ольга Забралова.

«До конца 2020 года мы планируем провести капитальный ремонт в 120 школах. В перечень входят здания до 1967 года постройки. В выбранных объектах будут обновлены инженерные коммуникации, проведены отделочные работы. Кроме того, мы закупим новую мебель», - цитирует слова министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что до конца текущего года ремонт будет закончен в восьми школах региона. На эти цели уже выделено более 250 миллионов рублей.

Всего же на территории Московской области по итогам проверки 2017 года выявлено 350 школ, которые нуждаются в ремонте. Первую половину планируется отремонтировать уже в ближайшие два года, передает телеканал «360».