2018-11-27T11:57:17+03:00
Дом. Семья

На Манежной площади в Москве поставили 20-метровую елку

Подходящее дерево искали две недели
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве установили 20-метровую новогоднюю ельВ Москве установили 20-метровую новогоднюю ель
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На одной из главных площадей Москвы появилась новогодняя ель. В этом году Манежную площадь украсили 20-метровым деревом.

Сообщается, что подходящую елку специалисты искали около двух недель в лесах под Тверью. В результате, выбор был остановлен на дереве весом в пять тонн. Чтобы украсить этого гиганта потребовалось три километра световых гирлянд, несколько тысяч новогодних игрушек и целая неделя работы.

Этом году темой новогодних украшений на Манежной площади стало рэтро XIX века. В рамках этой задумки ель украсили не только игрушками, но и тросточками, цилиндрами и другими атрибутами этой эпохи, чтобы воссоздать необходимую атмосферу для жителей и гостей города, пишет сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что несколько позже, когда в Москве ударят морозы, вокруг елки зальют каток. Здесь зимой будут организованы представления и шоу в стиле позапрошлого века, передает телеканал «360».

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